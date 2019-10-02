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شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس حلوة دى كمان حريفة بولينج.. كيندال جينر تظهر مهارتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم نجمة تليفزيون الواقع و السوبر موديل الشهيرة كيندال جينر كيف تقضي وقت ممتع بطرق مختلفة، حيث توجهت كيندال جينر البالغة من العمر ( 23 عاما ) للعب البوليج بأحد المراكز الكبرى وذلك في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من أصدقائها المقربين.
وكانت كيندال ترتدى فستان قصير وضيق باللونين الأبيض و الأصفر ، و استطاعت جينر أن تظهر مهارتها في لعب البولينج ، وهو مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة من قبل حبي جينر التي تمتلك شعبية جارفة حول العالم .
يذكر أن كيندال جينر التي بدأت حياتها المهنية في 2009 محققه نجاح و شعبية جارفة حول العالم و ذلك بالرغم من صغر سنها ، حيث بدأت العمل كعارضة أزياء في سن الـ 14 ، و شاركت طوال مسيرتها بعدد كبير من عروض الازياء لأهم و أشهر الدور و من أهمهم Marc Jacobsو Giles Deaconو Givenchyو Chanelو Donna Karan .
كيندال جينر (2)
كيندال جينر (1)
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