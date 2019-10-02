شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تحتفل مع قنوات التلفزيون بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت منصة watch it عن حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم الممر وبدأ فعلا مشتركيها مشاهدة الفيلم على المنصة الرقمية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم قامت منصة watch it بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر وذلك على قناة أون إى يوم السادس من أكتوبر وعلى قناة دي ام سي يوم العاشر من أكتوبر الجارى.

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وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه الخطوة تأتى بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة والتى حققت نجاحا حديثا فى دور العرض السينمائى وتتمنى أن يستمتع المشاهد بكل ما يتاح علي شاشات التلفزيون من خلال ما يقدم من محتوى مميز.