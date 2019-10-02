فن ومشاهير

watch it تحتفل مع قنوات التلفزيون بذكرى نصر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت منصة watch it عن حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم الممر وبدأ فعلا مشتركيها مشاهدة الفيلم على المنصة الرقمية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم قامت منصة watch it بالاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر وذلك على قناة أون إى يوم السادس من أكتوبر وعلى قناة دي ام سي يوم العاشر من أكتوبر الجارى.

 

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وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه الخطوة تأتى بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة والتى حققت نجاحا حديثا فى دور العرض السينمائى وتتمنى أن يستمتع المشاهد بكل ما يتاح علي شاشات التلفزيون من خلال ما يقدم من محتوى مميز.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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