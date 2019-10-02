شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 2" تقترب من 96 مليون جنيه بعد 8 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت إيرادات فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز من الوصول إلى 96 مليون جنيه بعد 8 أسابيع عرض، حيث وصل اجمالى ما حققه إلى 95 مليوناً و 879 ألفاً و 406 جنيهات، بعدما أضاف هذا الأسبوع مليوناً و 293 ألفاً و 857 جنيه ليكون الفيلم مرشحاً بقوة للوصول الى 100 مليون جنيه ايرادات كثانى فيلم يحصد هذا الرقم بعد "الفيل الأزرق 2".

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.