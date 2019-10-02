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شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال كيلى جينر وترافيس سكوت بعد عامين من الحب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر عن صديقها مغني الراب الشهير ترافيس سكوت ، والغريب أن المواقع الفنية الشهيرة مثل "دايلي ميل " تؤكد أن الثنائي قرر أن يأخذا " فترة راحة " من هذه العلاقة و ذلك بعد عامين من الارتباط .
وكان الثنائي ترافيس سكوت كيلي جينر التقيا في عام 2017 ، بينما استقبلا طفلتهما الوحيدة " ستورمي " بعد عام واحد فقط .
وما يلفت الأنظار أن كيلي جينر حرصت علي التواجد في نهاية شهر أغسطس الماضي مع ترافيس سكوت و ذلك خلال العرض الأول لفيلمه " Look Mom I Can Fly " و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا ، في حين لم يكن ترافيس بصحبة كيلي عندما حضرت حفل زفاف جاستين بيبر وهالي بلدوين مؤخرا .
كيلي جينر و ترافيس سكوت (3)
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كيلي جينر و ترافيس سكوت (2)
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