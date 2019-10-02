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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية بالعمود الفقرى.. وفاء عامر تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت والدة النجمتين وفاء وآيتن عامر صباح اليوم الأربعاء إلى عملية جراحية فى العمود الفقرى والحوض، داخل أحد مستشفيات منطقة القطامية، وتتواجد حاليا داخل العناية المركزة بالمستشفى، وأجرى لها العملية أحد الأطباء من ألمانيا.
وقالت النجمة وفاء عامر، لـ"الخليج 365"، إن والدتها كانت تعانى من بعض الآلام بالعمود الفقرى والحوض منذ فترة وتطلبت حالتها عملية جراحية فضلا عن تركيب أوردة فى قدمها، أجراها لها أحد الأطباء الألمان، الذى يتواجد بمصر حاليا لإجراء عدة عمليات أخرى.
وأضافت وفاء عامر أن هذه الآلام التى تعانى منها والدتها ناتجة عن تقدم السن، خاصة أنها أجرت العام الماضى، عملية جراحية فى أحد قدميها.
يذكر أن آخر تواجد للنجمة وفاء عامر فى الدراما كان من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد سمير فرج، من بطولة ياسمين صبرى وشارك فى بطولته أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وأحمد حاتم وإسلام جمال وآخرون.
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