أروى جودة: عمليات التجميل قرار شخصي والإنستجرام هو السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة أروى جودة عن رأيها في عمليات التجميل التي انتشرت مؤخرًا بين الفنانات والفتيات عمومًا، للحصول على شكل مثالي.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعتبر هذا الأمر قرارًا شخصيًا، وأرى أن الشخص عليه اللجوء لعمليات التجميل في حالة وجود شيء يزعجه في ملامحه، وليس هناك حل سوى إجراء عملية تجميل".

وأكدت أنها تفضل أن يفكر الشخص المقبل على عمليات التجميل "هل أرى شكلي سيئًا"؛ لأنه كذلك بالفعل أم النفسية السيئة هي التي عكست ذلك؟.

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وأضافت: "أحزن بسبب الفتيات الصغيرات اللاتي يشوهن ملامحهن بعد الخضوع لعمليات التجميل.

وأكدت "جودة"، أن الصور فائقة الجمال التي يرونها عبر إنستجرام هي السبب في رغبة الكثيرات منهن في إجراء عمليات تجميل كي يصبحن مثلهن، موضحة: "ميعرفوش إن الميك أب والفوتوشوب يغير الملامح كثيرًا ولا يوجد أحد بهذه المثالية".

واختتمت أروى جودة حديثها موضحة أن كل فتاة لديها ما يميزها عن غيرها وأن ما تراه الكثيرات عيبًا يكون بمثابة ميزة بالنسبة لها، مشيرة أنها ترفض الخضوع لعمليات التجميل بسبب وبدون سبب".

يذكر أن أروى جودة انضمت مؤخرًا لفريق عمل فيلم "عقد الخواجة" بطولة أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي.