أنا لسه عارف دلوقتي.. تامر حمزة يتمنى الشفاء لـ "أحمد وفيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

حرص المخرج تامر حمزة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان أحمد وفيق، من خلال مشاركته منشورًا عبر حسابه بـ"فيسبوك".

وكتب "حمزة"، لـ"وفيق": " أحمد أخويا الجدع الأصيل عشرة العمر، لسة عارف يا احمد دلوقتي، ربنا يقومك بالسلامة يا أخويا".

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وأجرى الفنان أحمد وفيق، الخميس الماضي، عملية جراحية فى الحنجرة والأحبال الصوتية، في "كازبلانكا" بالمغرب.

يذكر أن آخر تواجد للفنان أحمد وفيق بالدراما من خلال مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل إمام، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إم