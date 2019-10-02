بعد "هبوط اضطراري".. فريق MTM يقدم أغنية فيلم "ديدو"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في ثالث تعاون لثنائي الفريق الغنائي "MTM" مع المنتج أحمد السبكي، يستعد الفريق لتقديم الأغنية الدعائية لفيلم "ديدو"، الذي يقوم ببطولته كريم فهمي، ومن المقرر طرحه بموسم منتصف العام الدراسي.

ماكي "عضو الفريق"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الأغنية من كلمات زميلي تاكي عسكر، وفور انتهائنا من وضع الشكل الموسيقي لها، نقوم بتسجيلها، ونتمنى أن تكون بمستوى أعمالنا السابقة بأفلام (هبوط إضطراري) و(قرمط بيتقرمط)".

من جهة، أخرى يستعد الفريق لطرح ألبومًا غنائيًا، يضم 8 أغانٍ، كتب كلماتها، ولحنها تاكي عسكر، وذلك بعد مشاركتهم، مؤخرًا، مع المطرب كريم محسن بأغنية "بص كويس"، ومع فريق مسار إجباري بأغنية "كائن فضائي".

فيلم "ديدو" بطولة كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم، أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، موسيقى محمد شفيق، ومن إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.