محمد فراج برفقة خطيبته: هكذا ودعنا مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان محمد فراج مجموعة صور له برفقة خطيبته الفنانة بسنت شوقي، خلال ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وعلق فراج على الصور التي نشرها عبر "إنستجرام": "هكذا ودعنا مهرجان الجونة". وشارك فراج في بطولة فيلم الممر الذي عُرض في عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات تجاوزت الـ70 مليون جنيه، وهو فيلم حربي من بطولة أحمد عز وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس ومحمود حافظ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتابة الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

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