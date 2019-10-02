محمد علي سليمان: "حفيدي ياسين خليفة شقيقي عماد عبدالحليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن حفيده "ياسين" نجل ابنته الراحلة غنوة، هو امتداد لوالدته وخالته أنغام وجده عماد عبدالحليم.

وأكد الموسيقار الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن "ياسين" يحب الموسيقى بكل أشكالها، كما أنه يجيد الغناء بصوت عذب، ويعتبره "خليفة" شقيقه عماد عبدالحليم.

وأوضح أن "ياسين" ممثل موهوب ومطرب موهوب أيضا، ونشأته في بيئة موسيقية جعلته محبا لكل أشكال الفن.

"ياسين" هو نجل المطربة الراحلة غنوة، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، إثر حادث سيارة أودى بحياتها.