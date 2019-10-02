محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حقق الفيلم الكوميدي الغنائي "إنت حبيبي وبس"، إيرادات قدرها 3 ملايين 21 ألف 326 جنيه، بعد 8 أسابيع بدور العرض السينمائي.
وبهذه الإيرادات، يعتبر الفيلم هو الأخير في يباق أفلام عيد الأضحى المبارك، إذ يتنافس بالسينمات مع عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "ولاد رزق 2"، بالغضافة لفيلم "الممر" من سباق أفلام عيد الفطر المبارك.
فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يتجاوز 4 ملايين جنيه.. "إنت حبيبي وبس" الأخير في سباق أفلام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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