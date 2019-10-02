ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور حسن فرحات. ونشرت "ديانا" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن ديانا كرزون، تحيي الشهر القادم حفلا غنائيا بمشاركة النجم الكبير هاني شاكر، بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أبناء الجالية العربية بمدينة لاس فيجاس.

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