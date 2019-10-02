حسام داغر: أقدم طبيب تجميل يقلب حياة أبطال "الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته بالدور الذي يقدمه في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، المقرر طرحه اليوم الاربعاء، بدور العرض.

وقال داغر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وافقت على المشاركة بالفيلم من أجل صديقي المخرج رامي رزق الله، والمنتج إيهاب السرجاني، الذي طلب مني المشاركة بشكل شخصي".

وأضاف، أنه يجسد من خلال الفيلم شخصية طبيب تجميل، وبالرغم من أنه ضيف شرف إلا أنه يقلب حياة أحد أبطال الفيلم لـ 180 درجة.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادي ألفونس، حسام داغر وياسر الطوبجي، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.