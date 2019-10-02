محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم الأكشن "ولاد رزق 2" في شباك التذاكر، منذ طرحه من 8 أسابيع بدور العرض السينمائي، مع عدد من الأفلام هي "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "الممر"، و"إنت حبيبي وبس".
وحقق الفيلم حتى الآن، إيرادات قدرها 95 مليون 879 ألف 406 جنيه.
والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، غادة عادل، ومن إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 أسابيع بدور العرض.. هذا ما حققه "ولاد رزق 2" في السينمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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