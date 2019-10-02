جدل بشأن موعد حفل سيلين ديون في بيروت.. وقائمة بموعد حفلاتها القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - أثارت الصفحة الرسمية لمهرجانات "بيبلوس" ضجة كبيرة بعد نشرها تدوينة ظهرت فيها عبارة: "أراكم قريباً في بيروت.. سيلين"، وذلك تزامنًا مع إعلان الفنانة العالمية سيلين ديون عن مجموعة حفلات مقبلة لها بعد طرح أغنياتها الجديدة.



وقد أعلنت مهرجانات "بيبلوس" ، أنّ حفل سيلين ديون سيكون يوم الجمعة 31 يوليو- تموز لعام 2020، أما عن حجز التذاكر فتبدأ من 70 دولارًا، متاح من يوم 1 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

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انهالت التعليقات على الصفحة في انتظار حفل نجمتهم المفضلة، بينما تبادل البعض الضحكات حول موعد الحفل إذ أنه سيكون العام القادم بشهوره الأخيرة، وقال أحدهم: "بتمنى كون في البلد وقتها".



سيلين ديون أعلنت عن حفلاتها ضمن جولاتها العالمية "Courage" عبر الكتابة بأحمر الشفاه على المرآة، معلنة عن وجهة حفلها المقبل.





كما نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، أعلنت فيها عن موعد جميع حفلاتها القادمة.



جدير بالذكر أنّ سيلين ديون بدأت جولاتها بمسقط رأسها بمدينة "كيبيك" والتي حضرها نحو 20 ألف من محبيها، في عودة ناجحة للنجمة العالمية إلى مقاطعتها بعدما أمضت 16 عاماً في الولايات المتحدة.

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ووقف الحضور في مركز فيديترون الذي اكتظ بالمعجبين وسط التصفيق الحار مستقبلاً المغنية الكندية التي بكت فرحاً شاكرة جمهورها الوفي.



وقالت متأثرة: "أنا متوترة جداً إنها المرة الأولى التي أنخرط فيها بهذا الشكل في عرض. قبل ذلك كان لدي شريك خبير في ذلك" موجهة يدها إلى السماء في إشارة إلى زوجها الراحل رينيه انجليل. وأكدت: "هذا المساء أريده أن يكون فخوراً بي وبكل الفريق".



وقدمت عرضاً استمر قرابة الساعتين، وقد غيرت ملابسها مرات عدة وتحدثت إلى جمهورها ورقصت وأطلقت النكات بين أغنية وأخرى.

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