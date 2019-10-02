لماذا تستيقظ ميغان ماركل قبل زوجها الأمير هاري في الرابعة صباحا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - رغم أن دوقة ساسيكس الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markel ، نجمة هوليوود سابقة،إلا أنها تعيش حياة أخرى مختلفة عن حياة المشاهير ،الذين يعيشون حياتهم ليلاً،ويقضون ربع نهارهم نوماً،ميغان ماركل تميل كوالدتها دوريا إلى الحياة الصحية التي لا تبدأ بشكل صحيح إلا بالاستيقاظ المبكر.

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تستيقظ ميغان في الرابعة والنصف لممارسة اليوغا والرياضة

وعرف عن ميغان ماركل منذ زواجها من الأمير هاري، وريث العرش البريطاني السادس،بأنها محبة للصباحات الباكرة التي تمنحها حيوية ونشاطاً أكبر كامرأة وزوجة وأم.

لهذا هي تستيقظ في الساعة الرابعة والنصف صباحاً لأنها تتبع نظام تمارين صحياً ،وأول عمل تقوم به فور استيقاظها،ممارسة اليوغا التأملية،والرياضة.

تقوم ميغان بذلك منذ عدّة سنوات، واستمرت في عادتها هذه في حياتها الملكية الجديدة.

وهذا الأمر أخذته عن والدتها دوريا راغلاند،التي تعمل منذ سنوات طويلة مدربة لليوغا في لوس أنجلوس حيث تعمل وتقيم لليوم.

وتنصح ميغان بإجراء جلسة يوغا قبل ركوب الطائرة للقيام برحلة جوية طويلة حيث تخفف وطأة السفر الطويل على الجسد وتجعله أسهل.

ومما لا شك فيه أن ميغان ماركل اليوم أيقونة الموضة والجمال،وملهمة النساء حول العالم،ووصل إلهامها إلى نساء أفريقيا بجولتها الأخيرة حيث ناهضت العنف الجنسي،وألهمت النساء في كيب تاون عملياً،بأن الأمومة والزواج لا يؤخران تقدم المرأة،ولا يؤخرها عن تحقيق أحلامها الشخصية والمهنية إطلاقاً.

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غذاء صحي

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وتبدأ ميغان يومها بطبق فاكهة الأكاي ودقيق الشوفان، وتحاول دائماً التمسك بنظام غذائي نباتي طوال أيام الأسبوع،ولكنها في عطلتها الأسبوعية تستمتع بتناول وجبة دسمة أو بطاطا مقلية أو طبق معكرونة،حسبما صرحت بذلك في مقابلة في مجلة أمريكية. وتتجنّب الكافيين.

وذكرت مجلة "فانيتي فير" من قبل أنّ ميغان ماركل تقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها بعد جلسة اليوغا في الصباح الباكر. وكانت معروفة بإرسال رسائل البريد الإلكتروني في حوالى الساعة 5 صباحاً .

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فوائد الإستيقاظ المبكر



وميغان ليست عضو العائلة الوحيد الذي يستيقظ مبكراً،معظم أفراد العائلة المالكة البريطانية تفعل ذلك،خاصةً : ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،حيث للإستيقاظ المبكر فوائد صحية عظيمة،ويمنح وقتاً أكبر للحياة الخاصة والعامة الكثيرة التي يفترض بأعضاء الأسرة المالكة أداءها يومياً.

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