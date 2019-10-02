سلمان خان يتهرب من المحكمة وحارسه بيد القضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان قد تغيّب عن آخر جلسات محاكمته في قضية الصيد الجائر Blackbuck والتي تعود لعام 1998.



وأضافت المصادر أنّ محامي خان ماهيش بورا ناشد المحكمة موضحًا جدول أعماله المزدحم، إلى جانب تسليط الضوء على التهديدات التي صدرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد سلمان، من أشخاص مرتبطين بعصابات، كأسباب لعدم الحضور.



وقد قبلت المحكمة أسباب خان، وأجلت مثوله أمامها إلى يوم 19 ديسمبر، موعدًا آخر للاستماع، كما قام محام آخر لخان يدعى هاستيمال ساراسوات، بنقل طلب بإعفائه من حضور جلسات المحكمة العادية.

سلمان خان

وفي الجلسة الأخيرة التي عُقدت في 4 يوليو، عندما لم يحضر خان الجلسة، أعطته المحكمة مهلة، تطلب منه المثول أمامها خلال جلسة 27 سبتمبر، وإلا واجه إجراءات صارمة.



ويعود تاريخ قضية الصيد Blackbuck إلى عام 1998 في أثناء تصوير فيلم "هوم ساث ساين هاين"، حيث أصدرت محكمة ابتدائية حكمًا بسجن سلمان لمدة خمس سنوات، بعد اتهامه بقتل حيوانات نادرة.



وفي مكان آخر، ظهر اسم خان أيضًا في وسائل الإعلام، قبل يوم واحد من قيام حارس شخصي سابق له، بأعمال عنف على نطاق واسع ، بولاية أوتار براديش، بينما ورد أنه بسبب منشطات تناولها.

فيديو..سلمان خان يتمرن في الجيم بمساعدة حارسيه

وقد اعتقلت الشرطة الهندية الحارس الشخصي السابق لسلمان، بعد مشاجرة جرت في مدينة مراد آباد.

سلمان خان وحراسه

ولم تستطع الشرطة احتجاز أناز قريشي، وتتغلب عليه، إلا بعد استخدام الحبال وشباك الصيد، حيث أصيب السكان المحليون بالصدمة والخوف من رؤية قريشي عاريًا، وهو يقصف المشاة ويُلقي بالحجارة على المركبات، وفي وقت لاحق أمسك بقضيب حديدي وخرّب العديد من السيارات المتوقفة على امتداد الطريق.



وذكرت تقارير الشرطة أنّ قريشي تناول جرعة زائدة من المنشطات وفقد- على اثر ذلك- اتزانه، وقد تم نقله إلى مستشفى المقاطعة، حيث تم إحالته إلى مستشفى باريلي للأمراض العقلية.

سيدهارث مالهوترا ينفي خبر اعتزاله

ووفقًا لجيرانه، فإنّ قريشي، الذي يعمل كحارس في مومباي، اعتاد أن يكون جزءًا من الأمن الخاص لسلمان خان برئاسة شيرا، حتى قبل نحو عامين، لكنه كان منزعجًا بعض الشيء بعد أن فقد لقب كمال الأجسام، وتناول جرعة زائدة من المنشطات قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.