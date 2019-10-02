بالفيديو: هشام عباس يطرح أغنية "حذرتك" من ألبوم "عامل ضجة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - بعد غياب دام سنوات، طرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن" أغنية جديدة للفنان هشام عباس بعنوان "حذرتك"، من أغنيات ألبومه الجديد "عامل ضجة" المقرر طرحه في الأسواق قريباً.

"حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. Advertisements

وقد طرحت "مزيكا وعالم الفن" في وقت سابق أغنية بعنوان "شاري بالغالي" وهي أيضاً إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" يذكر أن آخر ألبومات هشام عباس كان ألبوم "ماتبطليش" مع شركة روتانا عام 2009.

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