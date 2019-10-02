تأكل قدم دجاجة وتبصق العظام.. فيديو تخطّى 11 مليون مشاهدة لـ كاردي بي!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 04:38 مساءً - أثارت مغنية الراب الأميركية الشهيرة "كاردي بي"، جدلًا واسعًا، عبر حسابها الشخصي على "انستقرام"، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته وهي تأكل قدم دجاجة، الفيديو الذي وصفه البعض بالغريب والمثير للإزعاج أيضًا، نظرًا للطريقة التي أكلت بها الدجاجة.

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وفي مقطع الفيديو، اكتفت باستعراض طريقة الأكل دون أن تتحدث بكلمة واحدة، فبدأت تأكل قدم دجاجة أمام الكاميرات بشراهة، ثم تبصق عظامها بفمها، وتلتصق بها أجزاء الدجاج، الأمر الذي أثار اشمئزاز البعض، لافتين إلى أنّ المقطع مثير للغثيان، بينما اعتبره البعض فيديو طريف كعادة "كاردي بي".



مقطع الفيديو تخطّى 11 مليون مشاهدة خلال يومين من نشره، وعلّقت عليه بعبارة: "كيف حالك؟".





علّقت مغنية الراب ستيفلون دون، على الفيديو وكتبت: "قدم فرخة.. لم آكلها منذ أن كنت طفلة.. كانت حقًا كانت مذهلة"، وأرفقت تعليقها بهاشتاغ غاضب، فيما علّق المغني الصيني الشهير chinamac: "لا أعلم لماذا شاهدت هذا الفيديو بالكامل؟".





أما عن متابعيها فقد أعربوا عن استيائهم، فنشرت أحدهم مقطع فيديو لحالتها وهي تشعر بالغثيان بعد مشاهدة فيديو "كاردي بي".



