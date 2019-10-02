حلا شيحة ترد على منتقدي صورتها بالمايوه

قالت الفنانة المصرية حلا شيحة، إنها امرأة مستقلة تواصل رسالتها بجهد نحو تربية أبنائها، وذلك في أول ردّ لها على حملة الهجوم عليها بعد تسريب صورة لها مرتدية ”المايوه“.

وقالت حلا عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ معلقة: ”سعيدة كوني امرأة مستقلة وأمًّا لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى“.

واستطردت: ”واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية“.

وكانت حلا شيحة، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ أحدثت جدلًا بعد تسريب صورة لها وهي ترتدي ”المايوه“ على أحد شواطئ مدينة الجونة، بعد الجدل الذي أحدثته بما ارتدته من فساتين جريئة خاصة وأنها خلعت الحجاب قبل فترة بسيطة.

وظهرت حلا في الصورة المسربة برفقة عدد من النجوم بينهم تامر حبيب ودينا الشربيني، التي اختفت خلفها لعدم إظهار جسدها، إضافة إلى تواجد بعض الأصدقاء في الصورة ذاتها، وتم تداولها على نطاق واسع على ”السوشيال ميديا“.