هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة سيارة ونصف السيارة- فيديو

قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إنها رفضت العمل مع الفنان المصري محمد هنيدي ومشاركته في الفوازير بسبب الاختلاف على ترتيب الأسماء، مؤكدة أنها ترفض أن يتم كتابة اسمها بعده على التتر.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية: ”أحب أصير كومبارس أو اسمي يطيح تحت الأسامي الثانية.. واسمي لازم يكون في صف اسمه هو محمد هنيدي وأنا هيا الشعيبي“.

وأعربت عن استيائها الشديد من الفنانين الذي يهاجمون الفنان المصري رامز جلال صاحب برامج المقالب الشهيرة، مشيرة إلى أن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالًا مقابل ذلك، متسائلة: ”فلماذا يقومون بالتشهير به“.

وأكدت أنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب ”كاميرا خفية“ قبل مشاركتها، مشيرة إلى أن أجرها في هذه الحلقة يساوي قيمة سيارة ونصف السيارة، موضحة أنه لا يصح مهاجمة رامز جلال من فنانين تقاضوا المال مقابل مشاركتهم في البرنامج.

أما عن اتهامها بالعنصرية بسبب انتقادها لتجمع مجموعة من الهنود داخل ”المول“، قالت إن أغلب الذين هاجموها على السوشيال ميديا هم الراغبون في تحقيق الشهرة فقط، نافية تمامًا صفة العنصرية.

وعلقت: ”أنا ما عندي عنصرية ولا هالسوالف.. لأني أنا بنت خليجية وأحب العالم العربي والآسيوي والأجنبي.. وأنا ضد العنصرية إحنا كلنا عالم واحد“.

وسبق أن قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إنّ هناك بعض الفنانات غير الكويتيات، يشوهنَ صورة البنت الكويتيّة، من خلال ملابسهنّ وتصرفاتهنّ غير المسؤولة، موضّحة أنّ بنات وطنها أولى بأيّ فرصة في المجال الفنيّ، عن غيرهن.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: ”أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا“.