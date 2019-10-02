شاهد.. فجر السعيد تتضامن مع الشعب العراقي

تضامنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مع الشعب العراقي والمواطنين المتظاهرين احتجاجًا علي الحكومة الحالية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
نشرت السعيد عبر حسابها صورة مدون
يذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت، أمس الثلاثاء، شمال العاصمة العراقية بغداد، قُتل فيها 3 مدنيين وأصيب أكثر من 250 منهم، احتجاجًا على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
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