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شاهد.. فجر السعيد تتضامن مع الشعب العراقي

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تضامنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مع الشعب العراقي والمواطنين المتظاهرين احتجاجًا علي الحكومة الحالية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
نشرت السعيد عبر حسابها صورة مدون

عليها "لا أمنية في هذا الوقت سوي الله يحفظ العراق وأهله"، و علقت علي الصورة قائلة: "يارب احفظ العراق".

يذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت، أمس الثلاثاء، شمال العاصمة العراقية بغداد، قُتل فيها 3 مدنيين وأصيب أكثر من 250 منهم، احتجاجًا على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
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