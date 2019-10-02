اليوم.. طرح فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بدور العرض

روجت الفنانة مي كساب لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يُطرح بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، اليوم الموافق الأربعاء، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتبت مي عبر حسابها: "الفيلم من النهارده في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. بكره إن شاء الله هاحضر

معاكم حفله ٩ في سينما سيتي ستارز ومعايا مفاجأت كتير مستنياكم".يشار إلي أن الفيلم يتناول قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم.يذكر أن "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، كما يشارك فيه المطرب حسام حسني واحد من أبرز نجوم التسعينيات، ومن تأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.