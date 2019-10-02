خالد بيومي :أغنية جديدة في انتصارات أكتوبر

قال نقيب موسيقيين محافظة الشرقية، و عضو النقابة العامة للمهن الموسيقية بمصر، خالد بيومي، إن الفن دوره ورسالته فى مشاركة أبناء الشعب جميع المناسبات، لافتا إلى انه قد انتهى من تسجيل أغنية يهديها للشعب المصرى بمناسبة إحتفالات أكتوبر المجيدة.



و أضاف بيومى .. أن رسالة الفن مؤثرة علي حث روح الوطنية والانتماء في جيل جديد، لم يعاصر عظمة حرب وانتصارات أكتوبر، وله دوره فى مواجهة كل طامع يتربص بأمن مصر ويتمني أن

ينال منه، وهنا يأتى دور الفنان من خلال أدواته سواء الموسيقي او الغناء أو الكلمات المعبرة، والتي تلهب مشاعر الجماهير، وتخرج المعاني الوطنية وتظهر قيمة الشعب المصري العظيم وقت الشدائد.



و أوضح نقيب موسيقيين الشرقية، انه من المنوط بكل فرد من أفراد مصر تقديم ما فى استطاعته لخدمة البلاد، كل منا فى مجال عمله، لافتا إلى أنه قد قدم لأبناء

الشرقية هدية اكتوبر " أغنية " من كلمات الشاعر محمد اباظة، و الحان وتوزيع الموسيقار احمد شاكر، و مونتاج محمد عواد، كانت بمثابة وسيلة لبث روح الوطنية في جيل لم يحضر حرب اكتوبر، ولغة يفهمها الشباب الغير قادر على تمييز المؤامرات والحروب التى يتم تدبيرها لمصر،فكانت وسيلته للوصول إليهم عن طريق لغة الشباب ومواقع التواصل الإجتماعى والتسابقى فى مسايرة الأغنيات والفنانين.



و أكد أن مصر بشعبها قادرة علي ان تتعافي وتقهر المستحيل والصعاب، بإصرار وعزيمة الجندي والشعب المصري، والوقوف خلف القيادة السياسية فى بناء وتمنية الوطن دون الإلتفات للشائعات ومحاولات نشر الفوضى.

