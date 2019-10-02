الخميس.. محمود التهامي ينير الأوبرا بأمسية دينية متميزة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، غدًا، المنشد محمود التهامي لإحياء حفل إنشاد ديني، يشدو خلاله أجمل الاناشيد والمدائح النبوية، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم محمود
جدير بالذكر أن المنشد محمود التهامي هو مؤسس مدرسة الإنشاد الديني، والتي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، وقدم العديد من الحفلات العربية والغربية التي حظت بحضور جماهيري كبير، قدم فيها بصوته المتميز أجمل قصائد المديح النبوي والإنشاد الديني.
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