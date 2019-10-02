نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة للمتظاهرين العراقيين، الذين انطلقوا إلي الشوارع احتجاجًا علي الحكومة الحالية، وتضامنت معهم داعية الله أن يحميهم ويحفظ البلاد.
علقت كارول سماحة علي الصورة التي
جدير بالذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت، أمس الثلاثاء، شمال العاصمة العراقية بغداد، قُتل فيها 3 مدنيين وأصيب أكثر من 250 منهم، احتجاجًا على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كارول سماحة تضامنًا مع المتظاهرين: الله يحمي العراق وشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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