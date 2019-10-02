شاهد.. كارول سماحة تضامنًا مع المتظاهرين: الله يحمي العراق وشعبها

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة للمتظاهرين العراقيين، الذين انطلقوا إلي الشوارع احتجاجًا علي الحكومة الحالية، وتضامنت معهم داعية الله أن يحميهم ويحفظ البلاد.

علقت كارول سماحة علي الصورة التي

نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر"، قائلة: "الله يحمي العراق وشعبها"، وانطلق متابعيها يعلنوا تضامنهم مع المتظاهرين وتوجهوا بدورهم للدعاء لكل الشعوب العربية.جدير بالذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت، أمس الثلاثاء، شمال العاصمة العراقية بغداد، قُتل فيها 3 مدنيين وأصيب أكثر من 250 منهم، احتجاجًا على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.