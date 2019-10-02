يلتقي كل من المطرب اللبناني معين شريف، والفنانة مايا دياب، بالجمهور المصري من خلال حفل غنائي كبير، يحييه الثنائي بإحدي الفنادق الكبري في مدينة طابا، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر المُقبل.
ومن المقرر أن يشدو معين خلال الحفل بباقة من أشهر أغانيه الخاصة، منها
بينما تغني النجمة مايا دياب مُختارات متنوعة من أجمل أغانيها، منها "قاطفين، يا با يا با، أيوه، هي دي الديني، تبعد عني، سبع أرواح، كده بردو، وديت، وغيرها".
يذكر أن الفنان معين شريف أحيا العام الماضي حفلًا غنائيًا ناجحًا بطابا، ضمن فعاليات ليالي الصيف الغنائي بهدف تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن والغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد حفل معين شريف ومايا دياب في طابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.