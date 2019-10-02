تعرف علي موعد حفل معين شريف ومايا دياب في طابا

يلتقي كل من المطرب اللبناني معين شريف، والفنانة مايا دياب، بالجمهور المصري من خلال حفل غنائي كبير، يحييه الثنائي بإحدي الفنادق الكبري في مدينة طابا، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر المُقبل.

ومن المقرر أن يشدو معين خلال الحفل بباقة من أشهر أغانيه الخاصة، منها

"أصعب كلمة، قلبك طيب، حبيبي، بعدك، وغيرها، بالإضافة لأجمل أغاني الطرب الأصيل التي اشتهر بأدائها مثل "ألف ليلة وليلة، على رمش عيونها، دار يا دار، و عندك بحرية يا ريس".بينما تغني النجمة مايا دياب مُختارات متنوعة من أجمل أغانيها، منها "قاطفين، يا با يا با، أيوه، هي دي الديني، تبعد عني، سبع أرواح، كده بردو، وديت، وغيرها".يذكر أن الفنان معين شريف أحيا العام الماضي حفلًا غنائيًا ناجحًا بطابا، ضمن فعاليات ليالي الصيف الغنائي بهدف تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن والغناء.