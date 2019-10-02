تراند اليوم : كوني كما تحبين…. حلا شيحة تدعو للأمل والتفاؤل علي إنستجرام

نشرت الفنانة حلا شيحة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، وتظهر حلا في الصورة بفستان أسود منقوش بالورود.

وعلقت حلا على الصورة “سعيدة كوني امراة مستقلة و ام لاجمل اربع اولاد، و كل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين انه اعطاني هذا اليوم ليكون افضل يوم ، يوم جديد، بداية جديدة ،الماضي انتهي و اليوم البداية مع الاصرار و القوة و اليقين بالله و الثقة بالنفس نصل لما نحب”.

مضيفة “كوني انت ،كوني كما تحبين ،صاحبة ارادةو صلابة ان تكوني ،فانتي امرأة كوني فخورة..قوية”.

Advertisements

وظهرت حلا شيحة مؤخرا بإطلالة مختلفة كليا، واعتقد البعض أنها أجرت تجميلا في الشفاه لتكبيرها بهذا الشكل، وهو ما سأل عنه كثير من المتابعين في التعليقات، لتقسم لبعضهم أنها لم تحقن شفاهها بأي شيء، بل المكياج هو ما جعلها تظهر هكذا، كاتبة: “لا خالص والله مش عاملة ده الميك اب”.

وشاركت حلا شيحة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي التي انتهت مؤخرا.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي