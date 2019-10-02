تراند اليوم : بعد مشاركتها في ذا فويس.. سميرة سعيد : ندمانة إني دخلت الفن لهذا السبب

علي هامش مشاركتها في حلقات الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “The Voice”، تحدثت الفنانة سميرة سعيد عن مسيرتها الفنية والصعوبات التي واجهتها خلالها، وهل دفعتها تلك الصعوبات للندم على دخول هذا المجال.

أوضحت سميرة أن أي إنسان يمر بفترات ملل و”زهق”، ويندم على بعض الأمور، وهو ما حدث معها حيث ندمت أكثر من مرة على دخولها مجال الغناء، ولكنه كان أمرا وقتيًا وينتهي سريعًا، لأنها تحب الفن.

تابعت: “أي حد ممكن تجيله فترة يزهق يقول اه يارتني ما عملت يارتني ما كنت بغني بس.. في معظم أيامي وأوقاتي أنا بحب الغنا جدا ومفتكرش ان الحالة دي كانت بتطول معايا .. كانت بتبقا حالة وقتية دقيقتين تلاتة مثلا كل فترة وتروح.. أنا بحب الغنا طبعا وعمري ما شوفت نفسي غير إن أنا أكون بغني”.

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يشار إلى أن شبكة ‎ mbcكانت قد عرضت أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج The Voice، يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، ‏على شاشة قناة‎ MBC 1 ‎.

شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث استمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

برنامج “ذا فويس” يعرض على شاشات‎ MBC1 ‎وMBC”‎ العراق” والمنصات الرقمية التابعة لمجموعة ‎MBC، خلال الربع ‏الأخير من السنة الحالية