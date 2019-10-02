نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 أكتوبر 2019 03:54 مساءً - أدلت الفنانة المصرية ” نبيلة عبيد ” بتصريحات تليفزيونية لها خلال لقائها في برنامج ” عرب وود ” عن رأيها في الفنان المصري محمد رمضان وعلاقتها به في الفترة الأخيرة .

وقالت نبيلة عبيد أن محمد إنسان بسيط وطبيعي جدا وغير متكبر لافتة إلى أنهما يتواصلان بين الحين والآخر من أجل الاطمئنان عليها .

وأضافت : ” أتمنى من وقت للتاني يسأل عليا وأسال عليه .. ببقي مبسوطة ” .

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ويأتي تعليق نبيلة عبيد على محمد رمضان ردا على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا وهو ما حاز على إعجاب جمهور رمضان .