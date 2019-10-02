محمد حماقي يشعل حفله بجامعة فاروس بالإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفل غنائي كبير، مساء الإثنين 1 أكتوبر، في جامعة فاروس بالإسكندرية، بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف الكليات بالجامعة.

الفنان المصري بدأ الحفل بأغنية “نفسي ابقى جنبه”، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الطلاب، مما دفع حماقي لتوجيه لهم الشكر على حفاوة الاستقبال.

حماقي قدم خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: “أحلى حاجة فيكي” و”من البداية” و”واعمل ايه” و”قالوا عنك” و”أجمل يوم” و”يزلزل”.

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كما قدم أغاني “يا ستار” و”واحدة واحدة” و”من قلبي بغني” و”أم الدنيا” و”مابلاش”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الطلاب بالتصفيق والهتافات وترديد كلمات الأغاني معه.

وكان الفنان المصري محمد حماقي قد حصل مؤخرا على جائزة أفضل نجم غنائي في النسخة الأولى التي تقام في الشرق الأوسط من نيكلوديون بأبو ظبي.

نيكلوديون، تعاونت مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لاستضافة حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون 2019 والذي أضاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وخلال الحفل، تم تتويج النجم محمد حماقي بلقب النجم الغنائي المفضل، وشارك في التصويت على الجائزة أكثر من 15 مليون شخص من جميع أنحاء العالم.