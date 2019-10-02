بعد انفصالها عن زوجها.. أديل تدخل في علاقة عاطفية جديدة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
دخلت النجمة والمطربة البريطانية أديل في علاقة عاطفية جديدة، وذلك بعدما انفصلت غن زوجها مؤخرا، حيث ركزت وسائل الإعلام الفنية خلال الساعات القليلة الماضية على مغني الراب سكيبتا البالغ من العمر 37 عاما، و ذلك بعد الإعلان عن ارتباطه بالنجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما.
وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من إعلان انفصال أديل عن زوجها سيمون كونيكي والد ابنها الوحيد أنجيلو، و حبيب أديل الجديد، اسمه الحقيقي جوزيف جونيور ادينوجا.
وولد جوزيف جونيور ادينوجا في 19 سبتمبر 1982 في لندن لأبوين مهاجرين من نيجيريا، وهو شقيق المغني و المنتج Jme ومذيع الراديو جولي ادينوجا.
وبدأ حبيب أديل الجديد حياته المهنية في 1999 واستطاع أن يتميز بين أهم و أشهر نجوم الراب في العالم، ومن أهم أغنياته السينجل الأولي هي أغنية ” Rolex Sweep “.
والجدير بالذكر أن البومه ” Ignorance Is Bliss “، والذي اطلقه خلال هذا العام، قد حقق نجاحا كبيرا في 15 دولة حول العالم.
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