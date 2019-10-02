خاص- ميشال فاضل يقدّم أبو باللهجة اللبنانية لأول مرة

كشف المؤلف الموسيقي المبدع ميشال فاضل في حديث خاص مع موقع “الخليج 365” الى أنه اجتمع في يومين الماضيين في الاستديو الخاص به مع كل من الفنان أبو والشاعر نزار فرنسيس ليضعوا اللمسات النهائية على الأغنية اللبنانية التي سيقدمها “أبو” خلال الزيارة الأولى لملكة السويد سيلفيا، رئيسة “مؤسسة مينتور العالمية” الى لبنان.

عن الأغنية، لفت “فاضل” الى أن “أبو” يغني لأول مرة باللهجة اللبنانية، وتابع مستطرداً أن العمل عبارة عن رسالة هادفة وليست تجارية، حيث وضعوا نصب أعينهم ان تصل الأغنية الى أكبر شريحة من الشباب خاصة أن ايقاعها سريع تتضمن طاقة ايجابية تناسب أجواء الشباب.

من جهة أخرى، عبّر “فاضل” عن سعادته بالاصداء الجيدة حول تتر مسلسل “عروس بيروت”، بأغنية “كرمالك انت” التي يؤديها الفنان محمد عساف. أشار “فاضل” ان “شهادته مجروحة بمحمد”، فهو يتمتع بشخصية مميزة وكاريزما عالية، كما لفت الأنظار منذ مشاركته في “اراب آيدول”.

وعن مشاركته في فيلم “بالصدفة” من خلال وضع الموسيقى التصويرية للعمل، لفت أن الفيلم جميل وسعيد بأصداء الجمهور الذي أحب الموسيقى. وكشف لنا الى انه شاهد الفيلم منذ يومين بعدما غاب عن العرض الأول بسبب تواجده خارج لبنان.

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فاضل تحدث عن مشاركته في ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ذهب مع كل الفريق الذي يعمل في الملهى الخاص به O والذي يتألف من 50 شخصاً وأحيوا الحفلة التي تلي الليلة الختامية. ووصف فاضل السهرة بـ “ليلة من العمر”.

وكشف حصريًا لبصراحة الى أنه تعاقد مع ادارة مهرجان الجونة على احياء الليلة الختامية لمدة ثلاث سنوات 2019 – 2020 و 2021.

نذكر ان ميشال فاضل يستعد لطرح ألبومه الجديد قريباً في إحتفال مميز. الألبوم يتضمن 11 مقطوعة موسيقية وأن المقطوعات كلها جديدة باستثناء موسيقى لأغنية واحدة للقيصر كاظم الساهر.

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