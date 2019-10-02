أدهم نابلسي يغلب ناصيف زيتون

فاز الفنان أدهم نابلسي في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته “حدا ما بينتسى” التي اطلقها مؤخراً.

وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10، احتلت اغنية “حدا ما بينتسى” المرتبة الاولى، اما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفنان ناصيف زيتون بأغنية “وصلك خبر”.

وحصدت أغنية “حدا ما بينتسى” نسبة وصلت الى 54.52%، فيما حصدت اغنية “وصلك خبر” نسبة وصلت الى 39.80%.

فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي:

جوزيف عطية – غزالة

مايا دياب – يابا يابا

نوال الزغبي – صبح صبح

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روان عليان – انا عندي حبيب

شيرين عبد الوهاب – الحب خدعة

صابر الرباعي – باي باي

ناجي اسطا – شو كان بدي

فيفيان مراد – النسخة الأصلية

نذكر ان اغنية “حدا ما بينتسى”، هي من كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أطلقها على طريقة الفيديو كليب في الثامن من آب الفائت، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وحققت 8.9 ملايين مشاهدة. والكليب حمل توقيع بهاء خداج.

نشير أن موقع “الخليج 365” أطلق استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا