Oct 02, 2019
فاز الفنان أدهم نابلسي في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته “حدا ما بينتسى” التي اطلقها مؤخراً.
وضمن استفتاء اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10، احتلت اغنية “حدا ما بينتسى” المرتبة الاولى، اما المرتبة الثانية كانت من نصيب الفنان ناصيف زيتون بأغنية “وصلك خبر”.
وحصدت أغنية “حدا ما بينتسى” نسبة وصلت الى 54.52%، فيما حصدت اغنية “وصلك خبر” نسبة وصلت الى 39.80%.
فيما توزعت النسب الباقية على الاغنيات الثمانية وهي:
جوزيف عطية – غزالة
مايا دياب – يابا يابا
نوال الزغبي – صبح صبح
روان عليان – انا عندي حبيب
شيرين عبد الوهاب – الحب خدعة
صابر الرباعي – باي باي
ناجي اسطا – شو كان بدي
فيفيان مراد – النسخة الأصلية
نذكر ان اغنية “حدا ما بينتسى”، هي من كلمات علي المولى، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أطلقها على طريقة الفيديو كليب في الثامن من آب الفائت، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وحققت 8.9 ملايين مشاهدة. والكليب حمل توقيع بهاء خداج.
نشير أن موقع “الخليج 365” أطلق استفتاءً جديداً ضمن توب 10 للتصويت اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أدهم نابلسي يغلب ناصيف زيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.