زفاف جاستن بيبر وهايلي بالدوين كلّف 1.3 مليون دولار.. الفندق وحده بـ 93 ألفًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنفق النجم العالمي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين، 1.3 مليون دولار على حفل زفافهما الثاني الفخم في فندق بولاية ساوث كارولينا مساء الاثنين.

وارتدى بيبر وبالدوين الأزياء الراقية واستأجرا 20 ألف فدان ونقلا الضيوف مثل كيندال وكريس جينر وجادن سميث على قوارب سريعة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والفندق الذي أقيم حفل الزفاف فيه مكون من 152 غرفة نوم ويضم محمية طبيعية خاصة وملعب غولف، حيث استولى بيبر وضيوفه على الفندق بأكمله باستثناء 3 غرف، الأمر الذي كلف العروسين ما لا يقل عن 93,500 دولار لمدة ليلتين.

ولم يمكث العروسان في الفندق نفسه بل استأجرا 4 منازل ريفية وتبدأ الأسعار من 1750 دولارًا في الليلة.

وأنفق العروسان على النقل 141,280 دولارًا، حيث سافرا من وإلى ساوث كارولينا على متن طائرة خاصة، وبلغت تكلفة رحلة الطائرة النفاثة الخاصة من فان نويس بكاليفورنيا 13,500 دولار على الأقل لكل ساعة طيران، وبالتالي فإن المجموع لرحلتي بيبر وهيلي لمدة خمس ساعات سيكون 135,000 دولار.

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وأنفق الزوجان كذلك 900 ألف دولار على الديكور بما في ذلك الكراسي والطاولات التي حصلا عليها من شركة Revelry Event Designers التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها.

وتم تقديم الأزهار من قبل شركة أخرى في لوس أنجلوس، وهي "ماركس غاردن"، وتصل فاتورة الزهور إلى حوالي 300000 دولار، فيما بلغت تكلفة الملابس التي ارتدتها هايلي بالدون وجاستن 124,300 دولار.