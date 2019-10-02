في أول ظهور بعد عمليتها.. ماغي بوغصن ترقص على أغنية أصالة نصري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن لحياتها الطبيعية بعد فترة غياب طويلة، واختفائها عن عالم السوشال ميديا، لإجرائها عملية جراحية دقيقة خلال الأشهر الماضية.

نشرت ماغي فيديو قصيرًا عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه مع الفنانة ستيفاني صليبا، وهما ترقصان على أنغام أغنية للفنانة أصالة نصري، في عيد ميلاد نيكولا جبران معلقة: "عم نحاول نغني".

وقدمت ماغي الشكر للفنانة أصالة، على زيارتها السابقة لها في المستشفى، أثناء رحلة علاجها، مشيرة إلى أنها أعطتها طاقة إيجابية قائلة: "أقول لها بحبها كتير".

وشهد حفل عيد ميلاد الفنانة نيكولا جبران في بيروت، الذي أحيته الفنانة السورية أصالة نصري، كوكبة من نجوم الوطن العربي، كان أبرزهم الإعلامي نيشان، وريم نصري شقيقة أًصالة، والفنانة اللبنانية مايا دياب.

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وكان أول ظهور لـ"ماغي" فى صورة سلفي نشرتها مع زوجها جمال سنان، مالك شركة إيغل فيلمز، عبر حسابها على موقع الصور "إنستغرام"، قائلة: "بتمنالكن نهاية أسبوع مباركة.. مليانة حب واهتمام".

يذكر أن ماغي بوغصن أجرت مؤخرًا عملية جراحية خطيرة في الدّماغ، عبارة عن استئصال ورم، بعدما كان الطبيب المشرف على حالتها قد أوقف العملية في السّنة الماضية، مؤّكدًا أنّها ليست بحاجة إليها، إلا أنّها عادت واضطرت لإجراء العملية في هذا العام، بعد ازدياد حجم الورم وتأثيره سلبًا على صحّتها.