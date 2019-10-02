والدة أحمد عبدالله محمود: ابني تزوج سارة نخلة رغم رفضي.. وسنتصرف بحسب الأصول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّرت والدة الفنان أحمد عبدالله محمود الكاتبة المصرية حنان البنبي، مُفاجأة عن سارة نخلة زوجة ابنها التي تسببت مؤخرًا بمشاكل كثيرة للعائلة وأوصلت أحمد إلى المحاكم.

وقالت البنبي في حوار صحافي، إنها في بداية علاقة ابنها مع سارة رفضت زواجهما، إلا أنها فوجئت أنهما قاما بعقد قرانهما بعد شهرين من رفضها لجعلها ترضخ للأمر الواقع، وهو ما حصل بالفعل واضطرت وقتها لإقامة حفل زفاف عائلي لهما من أجل إعلان زواجهما بشكل رسمي.

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وأكدت الكاتبة المصرية أن سارة ما زالت على ذمة ابنها ولم يطلقها كما صرحت في وقت سابق، وأكدت الأخبار حول محاولتها بيع منزلها من أجل حماية ابنها من السجن، موضحة أنه رفض قيامها بذلك وطلب منها التراجع وعدم التخلي عن منزل العائلة.

وقالت الكاتبة المصرية إن ابنها أحمد يقيم معها حاليًا في المنزل ويعيش حياته بشكل طبيعي، مُعلقة أن سارة كذبت كثيرًا وشهّرت بهما، وأضافت أن لديهما حقائق كثيرة لكنهما قررا التصرف حسب الأصول والتزام الصمت.

يُشار إلى أن الفنان المصري أحمد عبدالله محمود كان قد انفصل عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة قبل أشهر ووقعت بينهما العديد من الخلافات والمشاكل وصلت إلى المحاكم.