هل يتوب جبل شيخ الجبل؟.. أنباء عن خلافات تعصف بـ"الهيبة 4"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الكاتب فؤاد حميرة لم يرضخ لشروط شركة الصباح متجاهلًا ما قد يحمله هذا الأمر من عواقب؛ إذ كشفت بعض المصادر أن الشركة قد تتخلى عنه وتبحث عن بديل له من أجل كتابة سيناريو الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وأضافت المصادر أن الجدال بين الشركة والكاتب ما زال مستمرًا في ظل إصرار حميرة على جعل شخصية جبل الشيخ جبل تتجه نحو سيناريو مختلف وهو "التوبة" وبذلك سيحصل تحويل جذري على الشخصية.

توبة جبل شيخ الجبل لم تعجب شركة الصباح؛ ما دفعها للدخول بجدال كبير مع حميرة من أجل تغيير الفكرة والنص، وإذا لم يصل الطرفان إلى حل واتفاق فإن الشركة قد تلغي التعاقد مع حميرة وتتجه لكاتب آخر يُلبي رغباتها ومتطلباتها.

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وفي ظل هذه المشاكل والجدالات والأفكار المتضاربة، شعر جمهور الفنان السوري تيم حسن بالقلق خاصة أن الجزء الثالث من العمل لم يرتق للمستوى المطلوب؛ ما يجعل إمكانية نجاح الجزء الرابع مهمة صعبة.

كما تساءل كثيرون عن مصير مسلسل "الزبال" الذي كتبه فؤاد حميرة في وقت سابق وتعاقد مع شركة الصباح من أجل إنتاجه وهو من بطولة تيم حسن.