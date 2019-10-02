بالأرقام.. "الفيل الأزرق 2" يسجل 101 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما حقق 100 مليون جنيه فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث دخل الفيلم فى مرحلة المليون الأول بعد نادى المائة، و حقق أمس الثلاثاء مبلغ 73,755 ألف جنيه فى شباك التذاكر، لتصل إجمالى ايراداته 101 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه .
"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.
أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأموروحل الألغاز التى تواجهه.
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