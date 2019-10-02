سامح حسين يعلن موعد آخر عروض "المتفائل" على المسرح القومي

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، موعد آخر العروض مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة، قبل عرضها بالمحافظات.
وعلق: "إن شاء الله آخر 6 حفلات لمسرحية المتفائل، على المسرح القومي للعتبة، قبل بداية جولاتها في محافظات مصر، برجاء الحضور من الساعة الثامنة والنصف مساء".
وتعرض المسرح أيام 3 و4 و5 و6 و10 و11 أكتوبر، في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.
مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل.
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