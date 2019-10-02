سامح حسين يعلن موعد آخر عروض "المتفائل" على المسرح القومي

أعلن الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، موعد آخر العروض مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة، قبل عرضها بالمحافظات.

وعلق: "إن شاء الله آخر 6 حفلات لمسرحية المتفائل، على المسرح القومي للعتبة، قبل بداية جولاتها في محافظات مصر، برجاء الحضور من الساعة الثامنة والنصف مساء".

وتعرض المسرح أيام 3 و4 و5 و6 و10 و11 أكتوبر، في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.

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مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل.

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