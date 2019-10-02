لقاء الخميسي تسعى لحفلٍ غنائي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي أنها تسعى لإقامة حفلها الغنائي الأول خلال شهر ديسمبر المقبل. مشيرةً خلال حوارها في برنامج "أخر النهار" إلى خوضها تجربة غنائية منذ عامين.

وشرحت أنها قبل احتراف التمثيل، أحبت الغناء وستسعى إليه في الفترة المقبلة. لافتة إلى أنها أسست فرقة غنائية جديدة، ستقدّم من خلالها موهبتها الغنائية بأعمال إيجابية للشباب.

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