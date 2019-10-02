أمل عرفة تودّع الفيسبوك بسبب التنمّر







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ودّعت الفنانة السورية أمل عرفة الجمهور بتدوينة أعلنت فيها إغلاق صفحتها الخاصة بسبب التنمّر والتعليقات الجارحة والساخرة. حيث كتبت: "إلى الأصدقاء لم أحذف أحداً لكني سأودعكم بهذا الفيديواللطيف لابنتي (روحي) وأتفرغ لحياتي ومهنتي ...إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب..غدا في الحادية عشرة ظهرا ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و(التنمير بحق بعضنا) سلامي وكونو بألف خير مع محبتي".

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