شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. السقا وكريم وهانى رمزى و أشرف عبد الباقى أيام الشقاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحنين إلى الماضى و ذكريات أيام الشقاوة، تداعب الفنان هانى رمزى معبرا عن اشتياقه لتلك الأيام، حيث شارك هانى متابعيه على تويتر بصورة نادرة تجمع العديد من نجوم الفن، وكتب قائلا:" أيام وذكريات سلامى للحاضر والغائب".

وظهر فى الصورة، كل من أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أشرف عبد الباقى، هانى رمزى، محمود البزاوى، محمد سعد، محمود عبد المغنى، سليمان عيد، و أحمد عيد والراحل علاء ولى الدين، و الراحل طلعت زين، والمخرج عمر عرفة".

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كما أعاد المخرج عمرو عرفة الصورة، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا:"متهيألي ده كان العرض الخاص لفيلم أفريكانو يا هون .. الله على الأصحاب" .

و آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.



هانى رمزى