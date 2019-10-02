شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى يفى بوعده لإحدى معجباته من بنها .. اعرف عمل إيه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفى الفنان محمود العسيلى بوعده الذى قطعه مع إحدى معجباته قبل شهرين بإحياء حفل زفافها فى بنها، حيث سافر إلى بنها أمس الثلاثاء وأحيا حفل الزفاف الذى قدم فيه عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، والتقط الصور التذكارية مع العريس والعروس وجميع الحاضرين لتوثيق لحظات الفرحة.



محمود العسيلى يغنى فى فرح معجبة

وكانت المعجبة قد علقت سابقاً على أغنية العسيلى الجديدة "إنتي وأنا" بعد طرحها قائله: "لا لا مش عارفة محبوش والله ومش عارفة مستناش الأغنية، طب مش هنجيب واسطة علشان ييجي فرحي"، ليفاجئها العسيلي برده، قائلا:" وليه متحبنيش بس فرحك عندي خلاص".

ونشر العسيلي منشوراً خاصاً للفتاة التي كتبت فيه "الله فعلا كانت امنيتي الوحيده هيا انه يجيلنا نا في الفرح شكر للعسيلي بجد"، وأضافت "أشوف حد يقول محتاج واسطه تاني اشوف حد يقول عليه متكبر و ووحش" ليهنئها العسيلي قائلا "ربنا يتمم بخير ان شاء الله".

وطرح العسيلى مؤخراً كليب أغنية "إنتي وأنا" للعسيلي على موقع يوتيوب وتصدر وقتها قائمة الأكثر تداولاً ، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.



الفان محمود العسيلى

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محمود العسيلى مع العروسين



محمود العسيلى من حفل الزفاف



محمود العسيلى يشعل حفل زفافا معجبته



محمود العسيلى يغنى فى فرح معجبة