شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: شرف عظيم اختيارى لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم أحمد صلاح حسنى عن سعادته البالغة باختياره لتقديم حفل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة، المؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامته فى السابعة مساء بمدينة الإسكندرية، وقال حسنى لـ"الخليج 365" شرف عظيم وثقة كبيرة من المسئولين لاختيارى لتقديم الحفل، فى وجود الكاف الإفريقى وأعضاء اتحاد الكرة المصرى، بجانب العديد من الشخصيات العامة والكروية فى إفريقيا ومصر.

وأشار حسنى ، أن تلك البطولة مهمة للغاية لمنتخب مصر، خاصة أن الفوز بالبطولة سيؤهل الفائز لأولمبياد طوكيو، وهو أمر جيد لمصر ولذلك يجب أن يصب المنتخب المصرى تركيزه للحصول على البطولة ، مشيرا إلى أنه يتمنى فوز مصر بالبطولة، موضحاً إلى أن مصر قادرة على التنظيم الجيد والرائع ، ولنا مثال على ذلك فى بطولة الأمم الافريقية الماضية.

النجم أحمد صلاح حسنى يحضر حالياً لمسلسله الجديد، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، وجارى الاستقرار على اسماء الممثلين المشاركين للبدء فى التعاقد معهم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال أواخر الشهر الجارى .