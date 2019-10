شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تظهر بـ look جديد يشير لمرحلة جديدة فى مسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تفاجئ محبيها ومعجبيها بإطلالة جديدة وكأنها تعد لمفاجأة قوية لعشاقها تبدأ بها مرحلة جديدة فى حياتها المهنية.

ظهرت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عام بعدد من الصور التى التقطتها بطريقة selfie mirror ونشرتها على صفحتها الشخصية على " إنستجرام " بشعر " rose gold " قصير وهو الـ look الذى لاقى اعجاب الكثير من مرتادى صفحتها التى تضم أكثر من 34.6 مليون شخص.

يذكر أن دوا ليبا بدأت حياتها المهنية فى 2015 وقدمت حتى الآن عدد كبير من الاغنيات الناجحة، ومن أبرزها " New Rules " و" kiss and make up " و" blow your mind " و" be the one "، وغيرهم.

