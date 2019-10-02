كريم عفيفي بعد فوزه بكأس إينرحي: التكريم مسئولية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفنان كريم عفيفي بجائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل شاب، مناصفة مع الفنان علي الطيب، وذلك عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، في حفل توزيع جوائز الموسم الثالث لكأس إينرجي للدراما، الذي أقيم أمس في أحد فنادق 6 أكتوبر.

وفي بيان صحفي، أكد كريم سعادته بالحصول على تكريم عن دور "حمزة"، الذي قدمه في "ولد الغلابة"، مضيفًا "التكريم يحملني

مسئولية أكبر بشأن اختيار الأدوار الجديدة التي سأقدمها للجمهور، والتي أتمنى أن تكون مختلفة وتنال إعجابهم".

جدير بالذكر أن كريم عفيفي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع.