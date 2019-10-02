فيديو| لأول مرة.. جنات مع ابنتها: "اللهم ارزق كل مشتاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهرت الفنانة جنات بصحبة ابنتها الصغيرة "جنات"، لأول مرة، منذ ولادتها في شهر مايو الماضي.
ونشرت جنات فيديو لها مع ابنتها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الأمومة.. تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة"، وغنت المطربة جنات "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة.
كانت جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان، أغسطس 2017،.
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