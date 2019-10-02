محمد عدوية يشيد بمشهد موت نجل ريم البارودي في "قيد عائلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
أشاد المطرب محمد عدوية، بأداء الفنانة ريم البارودي في مشهد موت نجلها ضمن أحداث مسلسل "قيد عائلي".
ونشر "عدوية"، صور مجمعة لها من المشهد عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام"، وعلق عليها قائلًا: " أنا بجد مش لاقي كلام يوصفلك إنتي كنتي في قمة الإبداع إزاي".
وأضاف: " أنا بجد تعبت من المشهد، ربنا يباركلك في موهبتك وإحساسك الفظيع، إنا فخور جدًا بيكي، أحسنتِ جدًا، قمة الإبداع".
مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.
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