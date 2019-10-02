‪قبل حفله الأول في مصر.. "تامينو" حفيد الراحل محرم فؤاد: حلمي سيتحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يحيي المطرب البلجيكي، مصري الأصل، تامينو، حفيد الفنان الراحل محرم فؤاد، حفلًا غنائيًا السبت 12 أكتوبر، بمدينة الشيخ زايد.

تامينو "22 عامًا"، نجل طارق محرم فؤاد الذي اعتزل الغناء، عقب إصداره ألبومه الوحيد "بحبك"، وبعدها هاجر إلى بلجيكا، وأنجب من زوجته البلجيكية ولديه، ويحمل الأكبر أيضا اسم الأب "طارق"، وهو مصور ومخرج كليبات شقيقه المطرب الشاب الذي يحمل اسما مركبا هو "تامينو أمير".

ويُحيي تامينو حفله الأول في مصر، ضمن جولة فنية للترويج للنسخة الجديدة من أول ألبوماته الذي طرح أكتوبر 2018، وأطلق عليه اسم "أمير"، وبالتزامن مع طرح فيديو كليب أغنية ليلة نيلية "الذي صوره في مصر، وتولى إخراجه شقيقه.

وعن حفله الأول في مصر، قال تامينو، في بيانًا صحفيًا له: "تقديم موسيقاي في مصر أرض أجدادي، كانت فكرة مثيرة، وسيتحقق حلمي".

واستكمل:" علاقتي ببلد أبي تطورت من خلال الموسيقى العربية الكلاسيكية، رغم أني لا أتكلم العربية، ولا أفهم الكلمات، لكن لا يمنع ذلك أن أتأثر بالموسيقى".

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وأضاف:" أود بناء علاقة وطيدة بالمصريين كما فعل جدي، لأني أعلم تمامًا أن الموسيقى تجمع الناس، وأنتظر بفارغ الصبر أن تجمعني موسيقاي بإخوتي في مصر".

الألبوم يتضمن 16 أغنية باللغة الإنجليزية، منها حبيبي، تمساح، ليلة نيلية، أضحك وغيرها.

وبدأ تعاون تامينو مع أوركسترا "نغم ذكريات"، عندما تمت دعوته لمشاركتهم بالغناء في حفل على شرف جده الفنان الراحل محرم فؤاد، لكنه اعتذر لعدم إتقانه اللغة العربية، واقترح عليهم المشاركة بالعزف في ألبومه.

تامينو يغني حبيبي